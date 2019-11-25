Минпромторг: отечественные автомобили не подорожают из-за утильсбора

Отечественные автомобили не подорожают в результате введения утильсбора, заявили «Газете.Ru» в Министерстве промышленности и торговли.

«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки». В части импортируемых автомобилей необходимо отметить, что доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 2-5%. Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается», — пояснил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, увеличение утилизационного сбора осуществляется в целях развития экологически безопасных технологий по переработке отходов и позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации.

«По каким-то категориям транспортных средств индексация не проводится. Например, в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, ставка останется на уровне 3400 рублей в отношении новых автомобилей и 5200 рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении», — отметил Мантуров.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке. Об этом сообщало издание «Коммерсантъ». Уточнялось, что больше всего платежи вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%.