ЦБ назвал способ борьбы с «зарплатным рабством»

Центральный банк предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством». Соответствующий доклад регулятора был опубликован в сети.

Согласно тексту документа, было предложено ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, но уже открытый в другом банке.

Кроме того, в Центральном Банке России было предложено дать возможность работникам получать зарплату через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона. Такая технология позволит обеспечить свободный выбор работником банка.

Также предложено вводить несколько зарплатных банков на выбор в госорганах и госкомпаниях.

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