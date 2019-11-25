Брюн отказался комментировать обвинения в коммерческом лоббировании новых правил медосмотра

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с «Газетой.Ru» отказался комментировать обвинения журналистов в коммерческой выгоде лоббирования новых правил медосмотра водителей.

Новая система предполагает обязательную проверку анализов водителей на наркотики и алкоголь. Ранее Миздрав России отложил введение новых правил после критики со стороны президента России Владимира Путина.

«Не могу [ответить на обвинения журналистов. – «Газета.Ru»]. Это, пожалуйста, в суд, в МВД, прокуратуру, куда угодно», — сказал Брюн, бросив трубку.

Ранее издание Znak.com выпустило материал, в котором, в частности, утверждает, что связанные c Ассоциацией наркологов России (ее возглавляет Евгений Брюн) компании-поставщики оборудования для проведения медицинского исследования на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) могут заработать при введении новой системы медосмотра водителей.

По информации издания, связанные с Ассоциацией наркологов России компании за пять лет получили госконтракты на сумму более 1 млрд рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Справки для водителей: Генпрокуратура исправит ошибку Минздрава

— Отложили до июля: Минздрав перенес ужесточение водительского медосмотра