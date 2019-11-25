В МВФ отметили прогресс Украины на пути реформ

Международный валютный фонд (МВФ) по итогам переговоров с украинскими властями отметил прогресс страны на пути проведения реформ, передает РИА «Новости».

Там добавили, что это может лечь в основу новой программы финансовой помощи.

Отмечается, что сотрудники МВФ высоко оценили достигнутый за последние несколько месяцев прогресс в «продвижении реформ и продолжении разумной экономической политики»

В МВФ хотят продолжить обсуждение с Киевом в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что Украина намерена завершить сотрудничество с МВФ в 2023 году, после чего страна собирается полностью перейти на самообеспечение.

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