Самый пессимистичный прогноз по ВВП России представил итальянский банк

Итальянский банк UniCredit выпустил прогноз по ВВП России, который оказался самым пессимистичным. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно опубликованному прогнозу, в 2020 году ВВП России вырастет всего на 1,1%, а в 2021 году — на 1,4%. Экономический рос при этом составит 1,13% в среднем за год и 3,4% на три года.

Отмечается, что прогноз итальянского банка стал самым пессимистичным, если не считать данные британской консалтинговой компании Capital Economics. По ее данным, ВВП России составит 0,8% в 2019 году и на 1% в 2021 году.

Прогноз Минэкономразвития отражает следующие данные: 1,3% в 2019 году, 1,7% в 2020 году и 3,1% в 2021 году.

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