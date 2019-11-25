Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Пресненский суд Москвы вынес решение в отношении заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что обвиняемую в злоупотреблении полномочиями арестуют.

Срок заключения Голосной под стражу не уточняется. Прокуратура ранее выступала против ее ареста.

Ранее были задержаны пять сотрудников управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу. Сама Голосная была назначена на должность замглавы в январе 2019 года.

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