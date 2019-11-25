Медведев заявил, что Россия не намерена первой отменять контрсанкции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять контрсанкции, сообщает ТАСС.

В ходе переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне российский премьер отметил, что ряд компаний в РФ выступают за сохранение контрсанкций навсегда.

Медведев отметил, что «никого санкции не радуют». Говоря от отмене ограничений, Медведев заявил: «поживем — увидим».

Он отметил, что если Украине удастся продвинуться вперед в урегулировании внутреннего конфликта, возможно и отношения ЕС с Россией станут лучше, если нет - санкции и ответные меры РФ сохранятся надолго.

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