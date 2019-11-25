Украина ставит в приоритет подписание транзитного контракта с «Газпромом»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца 2019 года абсолютным приоритетом для Украины. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, благодаря переходу на европейские правила, будет исключено политическое давление, а значит можно будет говорить о деполитизации данного вопроса.

«Если мы подпишем договор на транзит с «Газпромом», то, учитывая те запасы, которые есть у нас и какие есть в Европе в газохранилищах, мы можем стать свидетелями одной из самых низких цен на газ этой зимой», — добавил он.

Оржель также добавил, что Киев направил «Газпрому» варианты договоров по транзиту газа, составленные согласно европейскому законодательству.

До этого «Газпром» назвал условия для контракта на транзит газа через Украину.