Украина направила «Газпрому» предложения по транзиту газа

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал о том, что украинская сторона направила российской компании «Газпром» предложения по продолжению транзита газа. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что проекты транзитных договоров направлены в соответствии с европейским законодательством.

«Думаю, что Россия тоже заинтересована подписать договор на транзит», — сказал Оржель.

Глава минэнерго Украины также заявил, что подписание договора на газовый транзит до конца 2019 года является абсолютным приоритетом для страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Нафтогаз» предложил «Газпрому» оплатить долг газом — Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине

— Украина заявила о потребности в долгосрочном контракте по транзиту газа