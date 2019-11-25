Украина направила «Газпрому» предложения по транзиту газа
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Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал о том, что украинская сторона направила российской компании «Газпром» предложения по продолжению транзита газа. Об этом сообщает ТАСС.
Он добавил, что проекты транзитных договоров направлены в соответствии с европейским законодательством.
«Думаю, что Россия тоже заинтересована подписать договор на транзит», — сказал Оржель.
Глава минэнерго Украины также заявил, что подписание договора на газовый транзит до конца 2019 года является абсолютным приоритетом для страны.
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