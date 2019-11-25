Названа сумма ущерба от незаконной деятельности замглавы Росалкогольрегулирования

Следствие заявило, что обвиняемая в злоупотреблении полномочиями замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная совершила преступление на 58 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что слушание проходит в Пресненском суде Москвы.

Отмечается, что прокуратура также выступила против ареста Голосной.

Ранее были задержаны пять сотрудников управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу. Сама Голосная была назначена на должность замглавы в январе 2019 года.

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