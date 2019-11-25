«Нафтогаз» рассмотрит вариант погашения $3 млрд «Газпромом» поставками газа

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания готова рассмотреть вариант выплаты «Газпромом» $3 млрд по решению арбитража в виде поставок газа на эту сумму. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Нас устраивают денежные средства, но, если «Газпром» хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», — написал Витренко.

Он утверждает, что эта позиция «Нафтогаза» изложена в ответе «Газпрому» на предложение по транзитному контракту.

18 ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение продлить или заключить новый контракт по транзиту на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря 2019 года.

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