Почта Банк нарастил чистую прибыль за 9 месяцев до 4,5 млрд руб.

Чистая прибыль Почта Банка в январе-сентябре выросла на 19% в годовом выражении до 4,5 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО. Операционные доходы увеличились на 19% до 35,3 млрд руб., чистые процентные доходы – на 27% до 29,6 млрд руб., а чистые комиссионные доходы – на 26% до 22,5 млрд руб.

Все направления бизнеса Почта Банка показали рост.

«За 9 месяцев 2019 года кредитный портфель банка (до вычета резервов) увеличился на 30% и составил 397 млрд рублей (305 млрд рублей по состоянию на 01.01.2019 года). Портфель кредитов наличными вырос на 32% и составил 334 млрд рублей (254 млрд рублей по состоянию на 01.01.2019 года). Портфель POS-кредитов достиг 42 млрд рублей, увеличившись на 14% (37 млрд рублей по состоянию на 01.01.2019 года). Портфель кредитных карт вырос на 39% до 21 млрд рублей (15 млрд рублей на 01.01.2019 года)», — говорится в сообщении банка.

«По итогам 9 месяцев текущего года мы продемонстрировали уверенный рост всех ключевых финансовых показателей и направлений бизнеса. При этом во многих сегментах мы росли быстрее рынка и многих его участников. На 30% вырос кредитный портфель банка, портфель пассивов – на 17%, при этом по итогам сентября банк вышел на первое по приросту средств физлиц. По чистой прибыли мы только за 9 месяцев почти достигли уровня 12 месяцев прошлого года. Но год еще не окончен, и нам есть, куда расти. Мы ожидаем, что по итогам года чистая прибыль достигнет 7 млрд рублей», – отметила член правления, финансовый директор Почта Банка Наталия Строкун.

Почта Банк — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. На конец сентября число точек превысило 19 тысяч, около 80% из них – в почтовых отделениях в небольших городах и на селе. Число клиентов – 12,5 млн, что на 2,6 млн выше показателя начала года.