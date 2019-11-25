Песков назвал вероятную дату открытия газопровода «Сила Сибири»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал предварительную дату открытия «Силы Сибири», по которому будет передаваться газ из России в Китай. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что предварительная дата открытия газопровода запланирована на 2 декабря.

Планируется, что глава России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин проведут телемост, в ходе которого объявят об открытии «Силы Сибири».

«Сила Сибири» — совместный проект магистрального газопровода «Газпрома» и CNPC. По нему будет поставляться газ из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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