Совфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

На заседании Совфед утвердил закон о федеральном бюджете на следующие два года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно закону, доходы утверждены в 2020 году на уровне 20,379 млрд рублей, в 2021 году — 21,247 трлн, а в 2022 году — 22,058 трлн. При этом профицит в 2020 году будет — 0,8% ВВП, в 2021 году — 0,5% ВВП, а в 2022 году 0,2%.

По словам главы Минфина России Антона Силуанова, разработанный федеральный бюджет не увидит негативных сценариев на рынке нефти, так как он застрахован.

Кроме того, вся нефтегазовая прибыль, полученная при цене нефти выше планки отсечения, пойдет в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год

— Силуанов рассказал о неисполнении расходов бюджета в 2019 году