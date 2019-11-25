Forbes опубликовал рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами руководителей

Рейтинг из 12 отраслей, в которых руководители зарабатывают больше всего, составил журнал Forbes.

Так, в списке лидируют нефтегазовые компании, чье руководство в 2019 году в среднем получало $3,28 млн. Далее следуют компании из сектора тяжелой индустрии с зарплатой $1,78 млн. Третье место в этом рейтинге занимает телекоммуникационная отрасль с $1,29 млн.

За ними стоят инвестиционные и коммерческие банки с зарплатой руководства $1,2 млн и $1,09 млн соответственно, торговые сети, транспорт, строительные и девелоперские компании.

И замыкают этот список страховая отрасль, производители потребительских товаров, агрохолдинги и фармацевтика.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Forbes назвал лучших работодателей России

— Феминизм в Instagram: Forbes назвал богатейших блогеров России

— Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд