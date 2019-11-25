Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, возведение автотрассы планируется завершить до 2027 года, а до 2030 года ее уже могут продлить до Екатеринбурга.

«Через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше, — добавил Петушенко.

Продление трассы до Владивостока также может произойти, но все будет зависеть от экономической составляющей. Планируется, что в первую очередь построят новые скоростные участки от Москвы до Владимира. Затем приступят к остальным этапам. Финальным станет участок от Владимира до Арзамаса.

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