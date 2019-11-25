Банки предложили оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Чтобы корректно оценить доход клиентов, которые не могут подтвердить заработок документами, участники рынка ЦБ предложили анализировать расходы по картам заемщиков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Уточняется, что данный проект разрабатывает бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в тройку крупнейших на рынке.

По словам генерального директора «Эквифакса» Олега Лагуткина, новым подходом интересуются 15 российских банков, 10 из них «занимают активную позицию».

Он отметил, что проект призван предоставить кредиторам независимую и в должной степени консервативную оценку дохода для ее использования при расчете показателя долговой нагрузки.

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