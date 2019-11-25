Bloomberg: Louis Vuitton хочет приобрести Tiffany & Co

Французская транснациональная компания Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) намеревается купить американскую ювелирную марку Tiffany & Co более чем за $16 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Согласно информации источника, что это не первый раз, когда компания хочет купить ювелирный бренд. Новое предложение LVMH составляет $135 за акцию. Это на 12,5% выше первоначальной цены в $120 за акцию. При этом несколько недель назад президент группы компаний Бернар Арно выступал с предложением в $130 за акцию.

Отмечается, совет директоров двух компаний собирается в воскресенье, 25 ноября, а уже в понедельник может быть объявлено соглашение о сделке.