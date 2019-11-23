Сухогруз с россиянином на борту задержан в Малайзии

В территориальных водах Малайзии задержали шедший под флагом Камеруна сухогруз «New Orion», среди членов экипажа которого 22 граждан Украины и один россиянин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Малайзии.

Как отмечается, инцидент произошел в 14.30 по местному времени 21 ноября. Информацию дипмиссии предоставило Агентство по охране морских границ Малайзии.

Судно задержали из-за отсутствия разрешения на якорную стоянку.

В настоящее время проводится следствие. Посольство следит за ситуацией.