Максимальная ставка по рублевым вкладам опустилась до 6,03%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам во второй декаде ноября 2019 года снизилась до 6,03%. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.

При этом по данным ЦБ, в первой декаде месяца ставка наблюдалась на уровне 6,17%.

Значение в 6,03% является минимальным с 2009 года.

Стоит отметить, что ЦБ снижал ключевую ставку за 2019 год уже четыре раза. Сейчас ключевая ставка находится на историческом минимуме — 6,5%.

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