«Роснефть» получила премию «Коммерсантъ Инициативы» за реализацию экологического проекта

«Роснефть» стала лауреатом ежегодной премии «Коммерсантъ Инициативы» в номинации «Экология». Компания получила награду за реализацию масштабного проекта по сокращению уровня сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ).

Комплексный проект по утилизации ПНГ - одна из важнейших экологических инициатив «Роснефти» за последние 5 лет. В развитие данной технологии Компания инвестировала более 125 млрд рублей (свыше $2 млрд). Это позволит сократить выбросы парниковых газов на 8 млн тонн до 2022 года.

В июне 2019 года «Роснефть» присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний по снижению выбросов метана.

В рамках реализации 17 целей ООН в области устойчивого развития «Роснефть» планомерно повышает энергетическую эффективность по всем направлениям деятельности, обеспечивает доступ к качественной и недорогой энергии, в том числе в удаленных регионах, реализует мероприятия по рациональному использованию попутного нефтяного газа.

Согласно действующей стратегии «Роснефть 2022», Компания намерена занять лидирующие позиции по экологичности бизнеса и войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов.

По итогам 2018 года «Роснефть» снизила выбросы парниковых газов в нефтепереработке на 11% по сравнению с показателем 2017 г., выбросы метана – на 46%. Кроме того, «зеленые инвестиции» российской компании за последние пять лет превысили 240 млрд руб., в ближайшие пять лет планируется инвестировать еще 300 млрд руб.