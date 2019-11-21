СМИ узнали о возможной отсрочке повышения пошлин США на товары из Китая

Власти США могут отложить повышение импортных пошлин на товары из Китая, которые должны вступить в силу 15 декабря. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Отмечается, что введение пошлин может быть отложено даже, если условия первого этапа сделки по торговле не удастся утвердить до 15 декабря.

Он выразил уверенность в том, что в ходе переговоров сторон произойдет что-то воспрепятствующее введению пошлин, поскольку это входит в интересы обеих сторон.

«Я не думаю, что будет сделано нечто значимое до 15 декабря, но думаю, будет сделано что-то, что воспрепятствует введению пошлин», — заявил источник.

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