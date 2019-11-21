Сбербанк снизит ставки по ипотеке с 22 ноября
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Сбербанк снизит ставки по ипотеке с 22 ноября, говорится в сообщении банка.
Теперь минимальная ставка на квартиру в новостройке составит 6,5%, на жилье на вторичном рынке — 8,5%.
Снижение ставок на приобретение готового жилья составит 0,3 п.п. На покупку квартиры в новостройке в большинстве регионов ставки снизятся на 0,4 п.п.
В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Татарстане и Новосибирской области ставки на готовое жилье будут снижены на 0,6 п.п.
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