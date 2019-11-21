Сбербанк снизит ставки по ипотеке с 22 ноября, говорится в сообщении банка.

Теперь минимальная ставка на квартиру в новостройке составит 6,5%, на жилье на вторичном рынке — 8,5%.

Снижение ставок на приобретение готового жилья составит 0,3 п.п. На покупку квартиры в новостройке в большинстве регионов ставки снизятся на 0,4 п.п.

В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Татарстане и Новосибирской области ставки на готовое жилье будут снижены на 0,6 п.п.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сбербанк рассказал о снижении ставки по ипотеке

— «Ъ»: Сбербанк запустит доставку карт клиентам на дом