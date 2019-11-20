Путин: в России сохраняется позитивная экономическая динамика
Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика, заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
«Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%.
За три квартала текущего года он скромнее — мы все это с вами хорошо знаем, — 1,1%. Но со второго полугодия, по оценкам Минэкономразвития, отмечается определённое ускорение роста», — цитирует Путина Regnum.