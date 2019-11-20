Путин поручил правительству заняться ростом доходов россиян

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству улучшить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Лидер назвал данное направление работы одним из наиболее важных. По его мнению, результаты уже проделанной работы являются довольно скромными.

Путин пояснил, что реальные доходы россиян, которые являются одним из ключевых индикаторов экономического развития, увеличиваются незначительно. По его словам, они «практически стоят на месте».

Он подчеркнул, что данную ситуацию необходимо изменить.

Соответствующие заявления президент сделал во время инвестиционного форума «Россия зовет!».