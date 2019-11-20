Путин желает увеличить реальные доходы россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты работы правительства по обеспечению роста реальных доходов граждан пока весьма скромные, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что одним из главных индикаторов экономического развития являются реальные доходы населения.

Лидер сказал, что на данный момент зарплаты россиян в номинальном и реальном выражениях увеличиваются, однако их располагаемые доходы не меняются.

В связи с этим, Путин считает данную проблему наиболее важным направлением работы кабмина.

По мнению президента, необходимо добиться динамичного развития экономики в целом. Именно при этом станет возможным долгосрочный рост благополучия граждан.

Путин высказался по данному вопросу на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».