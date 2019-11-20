Путин заявил о необходимости увеличения зарплат россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что зарплаты жителей России растут, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Однако при этом он отметил, что реальные доходы россиян, которые являются одним из ключевых индикаторов экономического развития, увеличиваются незначительно. По его словам, они «практически стоят на месте».

Глава государства сказал о необходимости работать в этом направлении.

«Безусловно, нужно изменить эту ситуацию, это важнейшее направление работы правительства», — подчеркнул Путин.

Соответствующие заявления президент сделал во время инвестиционного форума «Россия зовет!».

До этого стало известно, что Путин повысил зарплаты госслужащим.