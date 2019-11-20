Депутат Госдумы предложил Киеву забрать «ржавые активы» из портов Крыма

Депутат Государственной Думы России Михаил Шеремет призвал Киев прекратить игру с требованием компенсации за утраченное имущество после присоединения Крыма к составу РФ и предложил забрать оставшиеся немногочисленные «ржавые активы». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, киевским властям следует прекратить выставлять себя в роли «обиженных и ущемленных», желая тем самым обогатиться за счет России. Он также назвал эту задачу бессмысленной и бесперспективной.

«Если под утраченным имуществом в Киеве подразумевают те немногочисленные оставшиеся старые суда и корабли, то мы предлагаем им забрать из наших портов свои «ржавые активы», которые иначе как металлоломом не назовешь», --заявил Шеремет.

Он добавил, что старые суда и корабли все еще находятся в портах крымского полуострова и лишь препятствуют их развитию.

По его словам, Москва неоднократно просила Киев забрать свой «металлолом, но ответа так и не последовало».

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