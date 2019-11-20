Кудрин раскрыл причины неисполнения расходов бюджета страны

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году в размере 1 трлн рублей является следствием слабого качества госуправления и административных барьеров. Об этом пишет ТАСС.

Он сказал, что в своем последнем заключении отметил неисполнение федеральным бюджетом своих ассигнований, назначений на 1 трлн рублей.

Кудрин также добавил, что в текущем году разрешенные расходы для всех ведомств и министерств будут сэкономлены на соответствующую сумму.

Глава считает, что уменьшение спроса на 1 трлн рублей сгенерировало само правительство. Причиной тому он считает недостаточное качество госуправления и сложные процедуры, в том числе для инвестиционных проектов и сложные бюрократические процессы.

На данное заявление ответил глава Минфина Антон Силуанов.