В ЕГС поставлено 30 млрд куб м газа с Ванкорского кластера месторождений

Входящая в добывающий комплекс «Роснефти» компания «РН-Ванкор» поставила в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) России 30 млрд куб м газа, добытого на месторождениях Ванкорского кластера, где создана одна из самых разветвленных современных систем сбора, подготовки, транспортировки газа и полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ).

Стратегия «Роснефть – 2022» направлена, в том числе, на снижение выбросов парниковых газов. Компания реализует инвестиционную газовую программу для повышения рационального использования попутного нефтяного газа до уровня 95%. Эта задача решается за счет комплексного подхода к обустройству месторождений: создания инфраструктуры для сбора, использования и поставок газа потребителям или обратной закачки газа в пласт.

Для реализации газовой программы Ванкора были построены магистральный газопровод «Ванкор - Хальмерпаютинское месторождение» протяженностью 108 км, компрессорные станции низкого и высокого давления, установки подготовки газа, внутрипромысловые газопроводы, объекты жизнеобеспечения.

Благодаря реализации газовой программы на Ванкоре уровень полезного использования ПНГ составляет более 95 %, что также вносит существенный вклад в охрану окружающей среды.

Современные технологии и передовые проектные решения, апробированные на Ванкорском месторождении, применяются и на месторождениях Ванкорского кластера.

Газ, добываемый на Ванкоре служит также топливом для Ванкорской газотурбинной электростанции мощностью 200 МВт, дающей электрическую и тепловую энергию объектам месторождения. Вскоре планируется запуск еще одной ГТЭС «Полярная» мощностью 150 МВт для обеспечения растущих энергопотребностей новых месторождений Ванкорского кластера.