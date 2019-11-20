Эксперт отреагировал на планы Украины взыскать компенсацию за крымские порты

Бывший генеральный директор «Крымских морских портов» Алексей Волков прокомментировал планы «Администрации морских портов Украины» потребовать от Москвы возмещения убытков, которые она понесла из-за возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что у компании нет шансов получить данную компенсацию. По его словам, перспектив по портам и другим видам имущества нет.

При этом он отметил, что есть поддержка Украины в международных судах.

Волков напомнил, что недавно состоялся обмен пленными между странами, а также возвращение военных кораблей Украине. В связи с этим взаимоотношения на высших уровнях, по его мнению, становятся лучше, и подобные заявления теряют смысл.

Он также добавил, что цифра в 3,28 миллиардов рублей явно названа «наобум», только лишь с целью «что-то получить».

До этого стало известно, что Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах.