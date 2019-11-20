Путин пообщается с Си Цзиньпином по телемосту, сообщили в Кремле
Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин могут запустить газопровод «Сила Сибири» по телемосту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, данный вопрос сейчас прорабатывается.
«Важность его отмечалась и Си Цзиньпином, и Путиным в ходе недавно состоявшейся беседы, поэтому нельзя исключать, что такой телемост состоится», — сказал Песков.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что лидеры двух государств в начале декабря по телемосту дадут старт поставкам газа в Китай по восточному маршруту газопровода «Силы Сибири».
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