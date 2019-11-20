Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Государственная компания «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) планирует потребовать от Москвы возмещение убытков, которые она понесла из-за возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщается на сайте АМПУ.

Как отмечается, предприятие намерено отправить соответствующее уведомление в российское правительство до конца 2019 года.

«Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 миллиардов гривен (3,26 миллиарда рублей)», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что компания обратиться в международный арбитраж, если Москва не ответит в течение полугода.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трибунал ООН: Украина не откажется от иска против России