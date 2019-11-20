Госорганы прекратят прием граждан к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году, пишут «Известия».

Соответствующие изменения имеются в разработанном Минэкономразвития законопроекте о госуслугах. Документ нацелен на удовлетворение растущих запросов граждан.

Отмечается, что полномочия ведомств будут переданы МФЦ. Обратиться можно будет в любой из центов, независимо от места прописки.

Кроме того, ряд сервисов будет осуществляться наперед — не дожидаясь обращения граждан. Также весь спектр услуг станет доступным в электронной форме.

Целью данных мер является повышение качества и удобства работы госсервисов, а также их адаптация к современным возможностям.

Помимо прочего, законопроект предусматривает возможность подачи комплексных заявлений на несколько услуг одновременно.

До этого СМИ рассказали об изменении списка документов для приема на работу.