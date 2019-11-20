Ростуризм выделил средства для создания туристического бренда России
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Ростуризм подвел итоги конкурса на разработку фирменного туристического бренда России. Об этом сообщается на сайте единой информационной системы в сфере госзакупок.
Как отмечается, ведомство определило начальную цену контракта в 5,3 млн рублей.
Победило в состязании агентство Plenum, оно запросила за свою работу 3,8 млн рублей. Контракт был подписан 13 ноября.
Новый бренд должен был продемонстрирован Ростуризму 5 декабря.
Он должен сделать образ России более популярным, страну более популярной.
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