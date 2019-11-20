Минфин Украины намерен завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году

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Украина намерена завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году, после этого страна собирается полностью перейти на самообеспечение.

Об этом заявила глава минфина страны Оксана Маркарова.

Она назвала данную схему «своим амбициозным планом».

«Чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать», — пояснила она.

Маркарова уточнила, что Киев на данный момент продолжает переговоры с МВФ по новой кредитной программе сотрудничества.