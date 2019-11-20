Минфин Украины намерен завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году
Украина намерена завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году, после этого страна собирается полностью перейти на самообеспечение.
Об этом заявила глава минфина страны Оксана Маркарова.
Она назвала данную схему «своим амбициозным планом».
«Чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать», — пояснила она.
Маркарова уточнила, что Киев на данный момент продолжает переговоры с МВФ по новой кредитной программе сотрудничества.