«Нафтогаз» отверг информацию о рекомендациях Брюсселя закупать газ напрямую в РФ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/325/12216325/RIAN_3312264.HR-pic905-895x505-37859.jpg">

Компания «Нафтогаз Украины» отвергла сообщения о том, что Европейская комиссия рекомендовала Киеву напрямую приобретать газ в России. Соответствующее заявление «Нафтогаз» опубликовал в Facebook.

В заявлении компании уточняется, что Брюссель посоветовал «Газпрому» поставить подписи под долгосрочным контрактом «со значительным объемом по европейским правилам и с новым украинским оператором ГТС», поскольку это выгодно всем сторонам и «обеспечивает энергетическую безопасность Европы».

До этого сообщалось, что Еврокомиссия предложила Киеву напрямую покупать российский газ с 2020 года в объеме около 15 млрд кубометров в год, что позволило бы избежать издержек «на реверсные закупки того же газа».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Брюссель порекомендовал Украине покупать российский газ напрямую