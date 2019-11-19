Forbes назвал лучших работодателей России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России.

Лидером списка стала российская горно-металлургическая компания «Норильский никель» Владимира Потанина. Второе место заняла золотодобывающая компания «Полюс», которая принадлежит семье Сулеймана Керимова. Тройку лучших замкнул «Газпромбанк».

В пятерку лидеров также вошла российская транснациональная компания Yandex и группа компаний по добыче драгоценных металлов Polymetal International.

Отмечается, что при составлении списка, эксперты проверяли компании на предмет того, что каждая из них дает своим сотрудникам, а также общественной пользы, которую они несет. Речь идет об инвестициях в экологию или взносах в благотворительные фонды.

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