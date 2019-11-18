Экс-глава МИД Германии оценил позицию США по «Северному потоку — 2»

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, 18 декабря 2017 года Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, 18 декабря 2017 года
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, 18 декабря 2017 года
Bernd von Jutrczenka/DPA via AP

Бывший глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался по поводу позиции США относительно строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Габриэля, интересы России и Германии в вопросе реализации проекта газопровода совпадают, так как Германия на 30% зависит от российского газа. При этом он подчеркнул, что немецкая сторона заинтересована в сохранении транзита через Украину.

При этом экс-министр заявил, что США «стали считать российский газ проблемой» после того, как сами занялись экспортом газа. Он отметил, что сомневается в существовании подобных совпадений.

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