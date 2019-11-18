Экс-глава МИД Германии оценил позицию США по «Северному потоку — 2»

Бывший глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался по поводу позиции США относительно строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Габриэля, интересы России и Германии в вопросе реализации проекта газопровода совпадают, так как Германия на 30% зависит от российского газа. При этом он подчеркнул, что немецкая сторона заинтересована в сохранении транзита через Украину.

При этом экс-министр заявил, что США «стали считать российский газ проблемой» после того, как сами занялись экспортом газа. Он отметил, что сомневается в существовании подобных совпадений.

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