Dow Jones обновил исторический максимум
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Индекс Dow Jones впервые преодолел показатель 28000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Уточняется, что промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,80%, до 28,004 пункта.
Стоит отметить, что индекс уже обновлял в 2019 году исторический максимум в июле. Тогда он превысил показатель 27000 пунктов.
На эту новость также отреагировал американский президент Дональд Трамп. Он написал в Twitter, что это «исторический рекорд».
«Работа, работа, работа», — добавил Трамп.
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