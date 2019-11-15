В Госдуме заявили, что запрет хостелов не запрещает посуточную аренду квартир

Зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов пояснил, что постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях не предусматривает запрет посуточной аренды квартир. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом», - сказал Пахомов.

Парламентария отметил, что по отношению к гостиницам существует ряд требований. Они обязательно должны регистрировать клиентов в ФМС, соблюдать нормы по белью, уборке.

Аренда жилья относится к гражданско-правовым отношениям. На сегодняшний момент не идет речи о ее запрете, пояснил Пахомов.

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