В Госдуме заявили, что запрет хостелов не запрещает посуточную аренду квартир
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Зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов пояснил, что постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях не предусматривает запрет посуточной аренды квартир. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом», - сказал Пахомов.
Парламентария отметил, что по отношению к гостиницам существует ряд требований. Они обязательно должны регистрировать клиентов в ФМС, соблюдать нормы по белью, уборке.
Аренда жилья относится к гражданско-правовым отношениям. На сегодняшний момент не идет речи о ее запрете, пояснил Пахомов.
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