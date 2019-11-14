Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к России

Российский президент Владимир Путина прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к России, сообщает РИА «Новости».

По его словам, иск только обостряет ситуацию, связанную с переговорами по газу.

2Опять «Нафтогаз» предъявил очередной иск в суде на 6 с лишним млрд. Бред какой-то, просто обостряют ситуацию. Зачем?» — сказал Путин.

Он отметил, что российская торона готова договариваться и готова достичь любых соглашений.

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