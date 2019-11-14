Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы

Президент России Владимир Путин заявил о невозможности реверса газа на Украину из Европы, сообщает РИА «Новости».

Путин назвал это полной чушью. Он заявил, что газ не может течь «в полтрубы».

«Невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку«Это нереально абсолютно», — заявил Путин, отметив, что хотел бы, чтобы это всем было понятно.

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