Зеленский и Туск обсудили «Северный поток — 2»

Украинский лидер Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск обсудили во время телефонного разговора вопрос энергетической безопасности в Европе и ситуацию с реализацией проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Отмечается, что собеседники были солидарны относительно значимости безусловного соблюдения всеми состоящими в Европейском союзе странами энергетического законодательства ЕС.

Как подчеркнули в пресс-службе, Туск приветствовал активизацию реформ на Украине, в частности, в контексте реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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