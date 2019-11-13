Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.

При этом положительно оценили нововведение 240 парламентариев при 226 минимально необходимых. Из них 227 голосов были отданы представителями фракции президента «Слуга народа», остальные 13 проголосовавших являлись внефракционными депутатами.

Уточняется, что инициатором данного закона выступило правительство. Он вносит изменения в Земельный кодекс в части приобретения права собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Таким правом будут наделены граждане Украины, украинские юридические лица, территориальные общины и государства.

Однако законопроект предусматривает ограничения по концентрации земли.

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