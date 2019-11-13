«Нафтогаз» отверг предложение об обнулении судебных претензий с «Газпромом»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не готова рассматривать вариант «обнуления» решения Стокгольмского арбитража по судам с «Газпромом». Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, по его словам, компания готова рассмотреть «различные варианты» выполнения решения арбитража.

«Мы не воспринимаем такое предложение («обнулить» решение Стокгольмского арбитража ) вообще. Мы говорим, что мы конструктивно настроены, можем рассмотреть различные варианты того, как они выполняют решение арбитража. Но просто о нем забыть — не можем», — заявил Витренко.

Он отметил, что это же касается нового иска к российской компании на $12 млрд.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал «абсурдом» иски Украины к «Газпрому». Глава государства призвал стороны отказаться от взаимных судебных претензий и заключить договор на транзит и поставки российского газа.

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