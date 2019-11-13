Число малогабаритных квартир возросло в России

В России за последние пять лет удвоилось число малогабаритных квартир. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что рынок жилья в 2014 году предлагал 122,6 тыс. кв. м, которые приходились на квартиры площадью менее 30 кв. м. В 2019 году данный показатель увеличился до 246,9 тысяч.

Уточняется, что 6,5% предложений на рынке недвижимости являются предложениями квартир площадью до 30 кв. м., а 1% — 20 кв. м и меньше. Кроме того, средняя площадь строящихся студий уменьшилась на 7%: в Москве начали появляться студии в 11 кв. м.

Эксперты связывают такие изменения в предложении недвижимости с низкой покупательской способностью россиян. Они также предрекли увеличение количества малогабаритных квартир, поскольку законодательство не ограничивает застройщиков в нормах минимального размера жилья.

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