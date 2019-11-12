Сбербанк не успеет до конца года подключиться к Системе быстрых платежей ЦБ

Сбербанк не сможет до конца года подключиться к системе быстрых платежей, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Банк России запустил СБП в конце января. Эта система позволяет россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.

«Нет. К сожалению, ситуация такова, что это физически до конца года невозможно сделать», - цитирует Грефа РИА «Новости».

Он уточнил, что разработка систем для подключения СБП закончится в середине января 2020 года, тогда же начнется тестирование.

По словам Грефа, подключение к СБП будет проходить поэтапно, при этом он не стал называть окончательных сроков.