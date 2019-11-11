За идею продажи украинских земель иностранцам проголосуют на референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский внес на референдум рассмотрение земельной реформы, которая может разрешить продажу украинских земель иностранным гражданам. Об этом он написал в своем Facebook.

Отмечается, что у граждан Украины спросят, согласны ли они на реализацию такой инициативы. Соответствующие пункты в законе разработает Верховная рада.

Согласно тексту законопроекта в настоящее время покупку земель могут осуществлять только те компании с иностранными владельцами, которые работают на Украине более трех лет.

Разрешить иностранцам покупать украинские земли планировалось только в 2024 году.

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