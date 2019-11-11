Индекс делового доверия в мире рухнул до минимума за 10 лет

Индекс делового доверия рухнул до минимальной отметки за последние десять лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Этот показатель рассчитывается Институтом экономических исследований (IFO), расположенным в Мюнхене.

Так, в начале четвертого квартала 2019 года индекс составлял -18,8 пункта, а три месяца назад — -10,1 пункта.

Отмечается, что нынешний показатель является самым низким начиная со второго квартала 2009 года, когда почти во всем мире был финансовый кризис.

Эксперты уточняют, что экономический климат стал хуже почти во всех мировых регионах. Так, ожидается существенное замедление темпов роста мировой торговли, потребительских расходов и инвестиционной активности.

При этом страны с развивающейся экономикой, такие как Азия, негативно оценивают сложившуюся ситуацию, а государства с развитой экономикой, такие как США, обеспокоены перспективами на ближайшие месяцы.

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